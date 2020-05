Zona Franca Todo el día

El concejal de Mariano Roque Alonso, Walberto Zárate admitió que roció alcohol en la frente de un joven funcionario al que alegó conocer. Dijo que el mismo le dijo en broma que “no tiene olor” y entonces procedió a rocíar el líquido para probarlo. Agregó que en el lugar había un ambiente de “armonía” y que el video fue sacado de contexto.

Manifestó que el funcionario le pidió tomarle la temperatura y el mismo accedió. «En todo momento era pura risa, y me dice ‘está bien y quién me da la garantía que usted lo que tiene en su mano, concejal, es alcohol’ (le dijo el funcionario), entonces yo le rocío la mano y me dice ‘no tiene olor’ entonces más o menos enfrente de él le rocío, tampoco en la boca y el medio retrocede», explicó el concejal.

«Sabes bien que primero somos políticos y tenemos nuestros adversarios, el político liberal que proveyó la imagen es mi contrincante político ‘Ladroñica’ Aranda, actual intendente» mencionó.

“Yo no digo luego que soy un santo porque si era un santo debería de estar con una aureola y voy a estar en una iglesia, pero no es tanto así. Fallé, me equivoqué el que la amistad, ser conocido con una persona, estaba hinchando y bueno, pero en ningún momento el gesto mi cara porque el muchacho Coronel estaba con cara cubierta, estaba con su tapa boca, en ningún momento vas a ver su cara si se sonrío o estaba nervioso, pero si yo, yo me estaba riendo”, manifestó.

Por otra parte, mencionó que al enterarse que hay una imputación y una orden de captura se presentó a la comisaría décima.