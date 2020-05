Asignatura Pendiente Todo el día

La doctora, Lorena Segovia, defensora general sostuvo que los servicios prestados por los defensores públicos son absolutamente gratuitos con el fin de que todas las personas puedan acceder a la justicia. Instó a la ciudadanía a denunciar a quien solicite dinero para realizar estos procedimientos.

“Quiero referir que todos nuestros servicios son gratuitos, no se paga absolutamente nada a los abogados y abogadas que son defensores, si fuera así el caso si alguien pidiera algún dinero deben de denunciar porque esto no es así, todos nuestro servicios son gratuitos. Justamente es gratuito porque el Estado ya nos paga un salario para que podamos atender a las personas y que el dinero no sea un razón por la cual no puedan acceder a la justicia, o si no estaríamos en un Estado en que solo el que tenga dinero podría plantear una demanda”, indicó Segovia.