Lourdes Servín , presidenta de la organización “Ni un niño más”, manifestó que profesionales se contactaron con ella para referir que a través de exámenes clínicos de las declaraciones de la madre de Juliette concordaron en que la mujer aparentemente no dice la verdad del caso.

“Yo te habló como mamá, y francamente no creo ( en la palabra de la madre de Juliette). Muchos profesionales se comunicaron conmigo y me dieron un análisis clínico de las declaraciones de ella. Y realmente muchos profesionales coinciden en que ella no dice la verdad y que sabe más de lo que cuenta”, sostuvo.

“Lógicamente Max Narvaez hace su trabajo. No obstante, creo que no está bien defender a personas que al parecer tienen que ver con la desaparición de una niña(…) Llama la atención los rastros de sangre, ya que no hay indicios que hayan atropellado a algún animal”, indicó.

Operativos de búsqueda en la zona

Continúan los operativos fiscales y policiales, para la búsqueda de la niña Juliette, desaparecida desde el 15 de abril, en la ciudad de Emboscada. Los procedimientos están a cargo de los fiscales intervinientes Carlos Maldonado, Irene Álvarez, Gedeon Escobar y Lorenzo Darío Lezcano, quien se sumó recientemente al equipo de trabajo tras una resolución de la Fiscalía General del Estado.

En ese sentido, los intervinientes continúan indagando sobre la causa a través de los resultados de los operativos y el proceso de búsqueda.