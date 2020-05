Asignatura Pendiente Todo el día

Todo el día Celeste Molinas

Celeste Molinas Facebook

Facebook Twitter

El viceministro de Atención Integral a la Salud, Juan Carlos Portillo recordó a la ciudadanía la importancia de no bajar la guardia y que no se debe de relajar las medidas de higiene sanitarias recomendadas para evitar la expansión del coronavirus en el territorio nacional.

“Sin cantar victoria y sin aire de triunfalismo podemos decir que la situación sigue estando bajo control y en todo caso, esto debe de hacernos entender que no hay que bajar la guardia. Hasta ahora las medidas que se vinieron aplicando tienen un impacto positivo, pero no por eso vamos a relajarnos. Todavía no estamos saliendo nosotros al otro lado de la tormenta y es muy importante que la población tenga en claro eso y que sigan acatando con las disposiciones relacionadas con la cuarentena”, sostuvo el profesional de salud.

"Estamos analizando poder realizar la prueba en origen, antes de ingresar al país. A nivel mundial no hay mucho consenso" viceministro de Atención Integral a la Salud, Juan Carlos Portillo.@CelMolinas #AsignaturaPendiente #1020AM — Radio Ñandutí (@nanduti) May 9, 2020

“Nosotros seguimos viendo que hay una muy baja afluencia de enfermos a los hospitales del sector público y privado, eso también es un reflejo de cómo se viene dando la pandemia en nuestro medio y al día de hoy tenemos datos más objetivos para sostener la afirmación de que la propagación se está dando a un ritmo lento”, señaló.