Lorena Carvajal, paraguaya varada en Bolivia reclamó la supuesta falta de asistencia por parte del Gobierno a unos 150 connacionales en diversas ciudades de Bolivia. Lamentó que algunos paraguayos se quedaron sin trabajo y sin vivienda debido a la crisis por el coronavirus.

Carvajal mencionó que no tienen inconvenientes en guardar la cuarentena sanitaria correspondiente en algún tinglado en Paraguay ya que aseguró que eso comparado a lo que están padeciendo en Bolivia sería ‘un lujo’. Acotó que en la ciudad de Santa Cruz hay unos 100 paraguayos y entre ellos criaturas y mujeres embarazadas. “Tratamos de ayudarnos entre nosotros porque el Gobierno no nos ayuda en nada”.

"Ya son 35 días y todavía no aparece nuestra repatriación. A nosotros no nos ayudaron con ningún pan ni azúcar. Dijeron que nos estaban ayudando y es totalmente mentira" paraguaya varada en Bolivia, Lorena Carvajal@PaloRubin #ZonaFranca #1020AM — Radio Ñandutí (@nanduti) May 11, 2020

“Nosotros decidimos si esta semana no nos sacan nos vamos a tener que ir directamente hasta la frontera, no nos van a prohibir entrar hasta nuestro país porque somos paraguayos y tenemos derechos, no nos pueden prohibir y va a ser lo que Dios quiera pero nosotros vamos a tomar esa decisión. Ya son muchos días, semanas y meses que ya nos están teniendo así “, manifestó.