Hora Pico Todo el día

Todo el día Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, y Camilo Soares Facebook

Facebook Twitter

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez resaltó los avances en la lucha contra el coronavirus y anticipó que la baja propagación ciudadana del virus, a pesar de que aún no se tienen los primeros resultados de la cuarentena inteligente, podría ayudar en la activación de más sectores que hoy en día están parados.

«Gracias a Dios los números que estamos teniendo están bien, aunque sabemos que aún no son reflejo de la cuarentena inteligente. Los números que tenemos en albergues y no circulación comunitaria nos permite ser auspiciosos para ir avanzando en las fases de la cuarentena inteligente. La conciencia de la ciudadanía debe continuar para poder avanzar y que los sectores puedan ir activándose», dijo.

El COVID y la corrupción

El mandatario destacó el trabajo realizado desde el Ejecutivo, que implementó la página web desarrollada con el BID para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de transparencia en el marco del #Covid y la creación de la comisión especial de supervisión y control de compras COVID-19, encabezada por Arnaldo Giuzzio.

«Somos los primeros en esto y somos ejemplo en el mundo. La corrupción lastimosamente es parte de un flagelo de nuestra sociedad pero vamos avanzando», sostuvo el presidente.

Defensa a su gabinete

El presidente habló sobre la gestión de sus ministros más cuestionados, a los que defendió diciendo que confía en sus colaboradores hasta que se demuestren las fallas con números. «A mí, lo que mi importa es ser justo y todo es auditable», dijo.

Rodolfo Friedmann: «Él tiene mucha experiencia, fue gobernador, incluso fue senador. Nosotros estábamos trabajando para que él integre el sector productivo».

«Él tiene mucha experiencia, fue gobernador, incluso fue senador. Nosotros estábamos trabajando para que él integre el sector productivo». Eduardo Petta: «Hablamos en dónde él podría ayudar y encajar mejor. Algunos pueden decir que no entiende de educación, pero me gustaría que esperen a la interpelación, valdría la pena escucharlo».

«Hablamos en dónde él podría ayudar y encajar mejor. Algunos pueden decir que no entiende de educación, pero me gustaría que esperen a la interpelación, valdría la pena escucharlo». Arnoldo Wiens: «También me cuestionaron por él y tenemos récords en ejecución de obras. Se asesoró con personas capacitadas».

«También me cuestionaron por él y tenemos récords en ejecución de obras. Se asesoró con personas capacitadas». Denis Lichi: «Él está honrando nuestra confianza ahora en Petropar, son cambios que se tienen que hacer».

«Él está honrando nuestra confianza ahora en Petropar, son cambios que se tienen que hacer». Benigno López: «Le cuestionaron de arriba a abajo pero reaccionó bien. Tuvimos crecimiento económico todos los meses hasta que llegó la pandemia».

«Le cuestionaron de arriba a abajo pero reaccionó bien. Tuvimos crecimiento económico todos los meses hasta que llegó la pandemia». Julio Mazzoleni: «Antes de la pandemia habían también cuestionamientos a su gestión y sin embargo, hoy en día es un referente mundial en la lucha contra el covid».

Futuro del gobierno:

«Vamos a seguir trabajando para no perder la confianza del pueblo. Hay que hablar poco y trabajar mucho. Quiero más pero estoy satisfecho, creo que hemos avanzado mucho en un poco más de un año. Estamos saldando deudas históricas. Sé que cinco años no son suficientes pero yo me quiero ir a mi casa con la conciencia tranquila», recalcó.

Finalmente, el presidente afirmó que hay que pedirle a la Justicia que haga su parte contra la corrupción y los procesos. «Ellos son los que tienen que dar sentencia no el Ejecutivo, es importante que las instituciones cumplan sus funciones