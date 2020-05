Hora Pico Todo el día

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez en contacto con Radio Ñandutí expresó que la interpelación al ministro de Educación, Eduardo Petta es una ‘gran oportunidad' para demostrar los avances significativos dentro del sistema educativo.

“En el caso de Eduardo Petta, algunos pueden decir que no entiende de Educación a mi me encantaría que de manera rigurosa y justa esperen la interpelación, es una gran oportunidad para que él demuestre ante el Congreso de la Nación, la ciudadanía y los formadores de opinión todo el avance que se tuvo en este tiempo con respecto a las políticas educativas y a los logros de la administración nuestra, son insuficientes, no estamos a la velocidad que queremos estar pero creo que valdría la pena de escuchar con rigurosidad porque hay avances significativos dentro de nuestro sistema educativo”, indicó.

"La corrupción lastimosamente es parte de un flagelo de nuestra sociedad pero vamos avanzando" presidente de la República, Mario Abdo Benítez #1020AM #HoraPico @PelusaRubin @CamiloSoaresM — Radio Ñandutí (@nanduti) May 11, 2020

El mandatario refirió que desarrollaron una página con el BID para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de transparencia en el marco del covid, y sostuvo que en eso somos los primeros en el mundo.

Abdo comentó que la conciencia de la ciudadanía debe continuar para poder avanzar y que los sectores puedan ir activándose. «Gracias a Dios los números que estamos teniendo están bien, aunque sabemos que aún no son resultados de la cuarentena inteligente. Los números que tenemos en albergues y no circulación comunitaria nos permite ser auspiciosos para ir avanzando en las fases de la cuarentena inteligente».