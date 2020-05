Zona Franca Todo el día

La llegada de dos aviones cargueros con insumos sanitarios para Paraguay estaba prevista para las 18:00 horas de este lunes, sin embargo, la diputada Celeste Amarilla explicó que el director del Aeropuerto le informó que la llegada del primer vuelo sería entre las 22:00 horas y la medianoche. Amarilla agregó que le indicaron que se trata de un solo avión que hará tres viajes a Buenos Aires.

«El tema de los aviones nos está por matar, se cambia todo el día lo de la llegada. Nos dijo el director del Aeropuerto que al final no son dos aviones, uno solo que va a ir a traer el cargamento de Buenos Aires, ¿Por qué la carga esta en Buenos Aires? No sabemos. ¿Por qué no llega el carguero completo como la otra vez? No sabemos. ¿Viene o no viene el carguero de China? Tampoco sabemos. Pero sí vamos a estar ahí», dijo la diputada.

La empresa Insumos Médicos SA (Imedic) había anunciado para este lunes la llegada de dos aviones con otro lote de equipos sanitarios para el Ministerio de Salud Pública. «Nosotros sabemos bien qué es lo que debe venir en el cargamento. El otro día lo que vino coincidía con el pedido de Salud, las cosas técnicas solo ellos pueden determinar. El cotejo lo hacemos con los datos que tenemos de Contrataciones Públicas», añadió.

Amarilla sostuvo que estará acompañada de sus pares Kattya González y Sebastián García.

Con respecto al actuar del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, opinó que a su parecer, se equivocó al referirse con prepotencia a los militares y al obviar las medidas impuestas por el gobierno.

«Estoy en contra de todo tipo de prepotencia, no puedo apañar eso. Sí él tenía que ir a Brasil a cumplir funciones como intendente debía gestionar su permiso. Me tienen francamente cansada con la frase «No sabés quién soy yo». Los hermanos (Acevedo) que yo conozco, no son ni un poquito prepotentes», puntualizó.