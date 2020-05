El concejal de Mariano Roque Alonso, Andrés Caballero manifestó que en sesión extraordinaria tratarán el actuar del edil Walberto Zárate este martes, a la que la ciudadanía de dicha ciudad estará expectante. Por otra parte, señaló que es más grave cuando se quiere tapar una mala administración de 4 años con el hecho de que una persona no use tapabocas.

Para este martes, los concejales de MRA convocaron una sesión extraordinaria para tratar el actuar del concejal Walberto Zárate, quien el pasado viernes ingresó a la casa comunal sin tapabocas, sin lavarse las manos y supuestamente agredió al personal de blanco.

Por su parte el concejal Andres Caballero manifestó que hay cuestiones más importantes que el hecho de que una persona no use tapaboca.

“Cuando las instituciones funcionan, cuando las leyes se aplican por igual a todos, espectacular. Pero yo voy a decir, por ejemplo, yo no soy abogado de nadie acá, yo solamente pongo la mano en el fuego por mí, por Andrés Caballero y por nadie más, en diferentes situaciones, entonces cuando de repente resulta ser que cualquiera que no se haya ido con tapabocas, porque hay muchos que no se van con tapa boca y de todos los niveles, tiene más importancia cuando hay denuncias de graves irregularidades que se están realizando y llevando a cabo hace 4 años en esta administración municipal y el último caso ocurrido el miércoles pasado cuando la señora intendenta envía un balance vergonzoso, vergonzoso digo porque ni siquiera envió todos los documentos que respalden ese balance, me estoy refiriendo al dictamen del propio asesor financiero de La Junta Municipal”, manifestó el concejal.

“Cuando dejamos de lado la importancia de esa situación y queremos utilizar, tapar el sol con el dedo con este tipo de situaciones, significa que estamos mal. Porque que una persona sea quien sea, sea Zarate, sea González, sea Caballero, sea quien sea, por no llevar un tapabocas es más grave que 4 años de irregularidades administrativas que dañan a toda una ciudad ¿Cuál es más grave, el que Rodolfo, Andrés o Zarate no haya llevado tapabocas a un lugar o que hayan transcurrido cuatro años en esa situación administrativa?”, cuestionó.

