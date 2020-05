Zona Franca Todo el día

El concejal de Mariano Roque Alonso, Andrés Caballero afirmó que este martes la Junta Municipal de la ciudad realizará una sesión extraordinaria para tratar el actuar del edil Walberto Zárate. Caballero comentó que está sesión fue solicitada mayoritariamente por pertenecientes al Partido Liberal.

“Él reconoció que no llevó el tapabocas y dice que no puede respirar con el tapabocas pero suele usar también en las sesiones. Hay gente que necesita sacarse el tapabocas para hablar, si bien dificulta para hablar no queda de otra que hacerlo de esta manera por la situación que está pasando. Ocurren tantos hechos en nuestro país que no son castigados ni nada”, indicó.

“Él explicó que fue una cuestión de broma entre los funcionarios porque lo conocen. Él dice que no dijo ni una palabra fuera de lugar ni nada y que todo se trato de una broma y que el muchcaho al salir bromeó con él y que en ningún momento se molesto ni tampoco la chica porque se conocen lógicamente y que le llama la atención que a las 22:00 horas la titular del Ejecutivo municipal le pidió al muchacho que fuera a hacer la denuncia en la Comisaría y todo eso se va a analizar mañana», señaló.