Osvaldo Orué, un connacional varado en México relató que se encuentran aproximadamente entre 70 paraguayos varados allí. Indicó que dependen del Gobierno y que no cuentan con el acompañamiento por parte de los mismos.

“Somos alrededor de 70 paraguayos según el informe de la Embajada, estamos en una situación insostenible. Desde marzo solicitamos ayuda por parte del Gobierno porque los vuelos que teníamos fueron suspendidos y no tenemos forma de gestionar nuestro retorno, dependemos netamente del Gobierno y no tenemos el acompañamiento por parte de ellos porque nos informan que no hay ningún vuelo humanitario en puerta o algún vuelo de repatriación desde México”, expresó.

Orué mencionó que muchos compatriotas que se encuentran en México quedaron sin trabajo y sin ingresos.

Al respecto el canciller Nacional, Antonio Rivas Palacios habló sobre el caso específico de cómo ayudarán a los compatriotas que se encuentran varados en México para poder repatriarlos. Manifestó que están viendo los mecanismos para asistirlos. Además, refirió que están gestionando un vuelo con Panamá para repatriar a los compatriotas.

Así también, Pedro Luis Cañete, encargado de Negocios en México mencionó que los connacionales se encuentran en diferentes Estados de México, concordó con el canciller de que están tratando de ayudar a los compatriotas con un vuelo a través de Panamá, pero aclaró que aún no está materializado el planteamiento. Señaló que depende de poder habilitar más lugares en los albergues para cumplir la cuarentena sanitaria una vez que ingresen al país.