La diputada Celeste Amarilla sostuvo que hay una gran negligencia por parte del Ministerio de Salud relacionado a la carga de insumos provenientes del exterior. Acotó que a su criterio la cartera sanitaria tiene un deseo de ayudar a la empresa encargada de transportar los productos sanitarios a ser utilizados en la lucha contra el covid-19.

“Yo creo que hay una gran ayuda a la empresa y al mismo tiempo hay una gran negligencia del Ministerio que en pos de ayudarle a la empresa le pide algo que entregue para ayudarle a la empresa y ahora se ven en la obligación de decir que la urgencia no era tal y que devalde se hizo todo el show de la urgencia, porque había sido 500.000 mascarillas no más necesitábamos, las necesidades están cubiertas dice el viceministro. (¿El responsable de esto sería Mazzoleni?) Sí, hace rato yo quiero perdonarle pero no hay caso de defenderle”, sostuvo.

“Le ayudan a la empresa y bueno, yo también lo haría porque necesitamos con urgencia todos los equipamientos y bueno, vamos a ayudarle si que. Pero ahora nos encontramos con que ellos pidieron 1.700.000 mascarillas y su orden de compra era 510.000 no más porque dicen que no necesitamos porque tenemos luego. Los trajes la misma cosa, ellos compraron 160.000 trajes y 24.000 no más pidieron que se les entregue, entonces no se explica la urgencia para el llamado y la urgencia de todo y resulta que dos meses después 24.000 trajes no más le pedimos”, señaló.