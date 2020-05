El doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, manifestó que cree que se pasará a la segunda fase de la cuarentena inteligente “sin inconvenientes”, porque no hubo aumento de casos y la mayoría de los contagiados están en aislamiento. Además, la cantidad de consultas, internaciones y fallecidos por Covid-19 son relativamente bajas. Dijo que hasta el momento hay un buen panorama de la epidemia del virus en el país.

“Evidentemente el paso a la siguiente fase yo creo que se va a dar sin inconvenientes. En el análisis que se hará el jueves probablemente se tengan en cuenta todas estas variables, relativamente positivas. Es decir, en estas tres semanas no ha habido un aumento importante de casos, no ha habido aumento de consultas en los hospitales, no ha habido aumento en internaciones y ni siquiera de muertes, que son los parámetros rígidos y duros que uno tiene a la hora de evaluar”, refirió el doctor.