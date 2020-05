Las Primeras noticias Todo el día

La abogada Elizabeth Alcaraz denunció haber sido abusada y violada por un colono menonita. Además, sostuvo que supuestamente sigue siendo violentada en sus derechos por las mismas personas.

“Yo fui abusada y violada por un colono menonita y sigo siendo violentada en mis derechos por esta gente, pero personalmente yo creo que esta gente ya no me puede hacer daño. Yo ya perdí el miedo, total ya no me mataron en vida. Todos los casos que tomé en contra de la colonia fueron tapados por amenazas y testigos comprados. Me violaron, abusaron de mí, me humillaron, me siguen persiguiendo y me siguen amenazando constantemente. Una vez más me veo imposibilitada de encontrar justicia en mi ciudad”, sostuvo.