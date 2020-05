Zona Franca Todo el día

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez

Palo Rubín, Juan Ángel Ovando, Diego Martínez Facebook

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto comentó que dos empresas de alto reconocimiento ubicadas en el municipio esteño decidieron migrar a Foz de Iguazú debido a la crisis económica por el covid-19. Acotó que una de las empresas empleaba a unos 650 trabajadores, de los cuales ya decidió liquidar a 500 de ellos. “Yo creo que ya estamos en un colapso económico”.

“Estuve hablando con el dueño de una empresa y con 650 funcionarios, me dijo que abandonará el país. Me dijo que se mudará a Foz y me dijo que reabrirá las puertas en San Pablo, intentamos convencerle y dialogar, porque estamos hablando de 650 familias de una sola empresa emblemática. El señor me habló de que está convencido y que está hablando con otros empresarios que le dijeron que estarían abandonando Ciudad del Este. Con esto estamos hablando de un perjuicio incalculable”, señaló.

Además, manifestó que otros empresarios de renombre estarían tomando la misma decisión de retirarse de Ciudad del Este está semana. Acotó que se debe de tener una política de Estado para ‘salvar a Ciudad del Este’.