Juan Vicente Ramírez, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, manifestó que son golpeados fuertemente por la pandemia porque dependen del comercio con el Brasil, pero por el riesgo de contagio masivo con el Covid, está cerrada la frontera. Mencionó que los integrantes de la asociación coinciden que ya despidieron al 50% de sus empleados y el otro 50% trabaja a medias, y estimó que en general ya serían el 75% el despido. Agregó que no tienen alternativas.

«Hace 70 días con el cierre completo acá de la ciudad, con la frontera cerrada, estamos sin una misión de trabajo. Esto es serio (…) Estamos en UTI (Unidad de Terapia Intensiva), algunos ya se fueron», lamentó.

“La opinión pública no quiere que sea abra, ni el Gobierno, entonces por más que nosotros queramos perdemos la balanza, no tenemos el peso específico. Entonces decidimos callarnos y acatar las órdenes y cerrar los comercios. Qué vamos a hacer, no tenemos alternativa y eso está sucediendo en todas las fronteras”, expresó.

Manifestó que están dispuestos en reforzar la infraestructura sanitaria y dotar para los controles en la frontera, hacer los test de Covid. «Pero cuando digo yo eso, la opinión pública, el paraguayo que no vive en Ciudad del este, está totalmente en contra y es el grave problema que tenemos. Nosotros planteamos esto como una de las alternativas de subsistir. Pero tenemos la opinión pública en contra de una apertura de puente o de frontera. Entonces no hay mucho que se puede hacer de esa manera, a no ser de que se compruebe que el brote de contagio no va a ocurrir porque se debilitó el virus o algo así, pero de otra manera no podemos hacer nada», expresó y añadió «nosotros acatamos la orden, despedimos a la gente, cerremos nuestras empresas, qué vamos a hacer».