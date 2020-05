Omar de León denunció que hace unos días atrás hubo un intento de robo en el comedor "Pececito", ubicado en el barrio San Francisco. Señaló que el hecho no se concretó y no se llevaron nada, pero que debido al temor tienen intenciones de instalar cámaras de seguridad en dicho sitio, aunque la prioridad es la compra de alimentos para las personas. Asimismo dijo que hasta el momento no recibieron ayuda del Ejecutivo ni de la Municipalidad de Asunción. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse al (0984) 60- 32- 51.