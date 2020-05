Boletín Central Todo el día

Todo el día Humberto Rubin

Humberto Rubin Facebook

Facebook Twitter

El senador Fernando Facetti manifestó que la expulsión es una cantina de humo del presidente del PLRA, Efraín Alegre. Sostuvo que el mismo persigue a los que piensan diferente y critican su administración. Afirmó que hay un trasfondo que es la solicitud de documentos respaldatorios de los gastos. “Es un desbole el partido en la administración de Alegre” , expresó.

Esta tarde el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre tomó la decisión de destituir como miembros del Directorio a los senadores Fernando Silva Facetti, Blas Lanzoni, Bartolomé Ramírez y José Ledesma. Se procederá a convocar a sus suplentes para asumir en su defecto.

«Acá el trasfondo es… nosotros días antes que empiece la pandemia habíamos ya enviado varias notas de reclamo exigiendo toda la documentación respaldatoria de los gastos realizados. Por ejemplo combustible 6.000 millones 2016, 7.000 millones 2017, 7.000 millones 2018 (…) Vaciaron los combos partidarios usando facturas falsificadas, hace dos años venimos reclamando”, manifestó.

“Es un desbole el Partido de la administración Alegre. Se salvó que se suspendió un año elecciones porque me hubiera gustado ver la cara de los candidatos al llegar al Partido y en el 2010 tenían 30.000 millones en caja, en el 2013 había 40.000 millones en caja, en el 2015 20 mil millones en caja, y ahora que le diga ‘cada uno se paga porque no tenemos plata’ y dónde está la plata, Efraín alegre. Él es el administrador del partido”, criticó.

“Se fue la escribana Zully Ferreira hace dos meses a intimar la entrega en base la obligación que tiene el Partido para cualquier ciudadano de entregar a su cota toda la documentación respiratoria en base a la Ley de la Transparencia y por supuesto cuando es nuestro pedido, caso omiso. Pero vamos a pasar a la siguiente instancia, vamos a recurrir vía judicial, intimar la entrega de la documentación y desnudar el quiebre financiero y el desorden administrativo”, explicó.

Admitió que no participaron hace varias sesiones del directorio. Sin embargo manifestó que el estatuto establece que las sesiones del directorio se tienen que realizar cada 15 días, “pero él esa parte no lee, cuando convoca no más está bien”.

“En segundo lugar nos quiere expulsar por el ejercicio de una atribución constitucional, porque cuando usos electo parlamentario sos autoridad nacional y tenes que guiar por la constitución”, indicó.