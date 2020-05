Zona Franca Todo el día

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto explicó que la foto por la que la Fiscalía lo imputó por supuesta violación de la cuarentena sanitaria, fue tomada en la casa de una familia que lo invitó para almorzar cuando visitó a una niña con labio leporino en un barrio. Además, negó haber estado en una 'farra' como habrían asegurado.

“Son varias denuncias que había presentado el concejal Celso Miranda, nosotros ya habíamos presentado toda la documentación al Ministerio Público. Inclusive ahora tengo una causa nueva por violación de la cuarentena. Estuve visitando algunos barrios, una familia me invitó a su casa, salimos una foto y los familiares alzaron en las redes sociales y la Fiscalía allanó esa casa. Algunos sectores de la prensa dijeron que yo estuve en una farra, es totalmente mentira, yo estuve visitando a una niña con labio leporino”, explicó.

“Frente de esa casa también los vecinos me habían pedido un empedrado porque es la última cuadra de la fracción, son dos cuadras que no tienen empedrado, ahí algunos vecinos me invitaron a salir en algunas fotos a lo que no me negué, y bueno, el 25 de mayo, dentro de 5 días estoy citado a declarar ante el Ministerio Público. Y tengo entendido, o sea se escucha en el audio y se rumorea que se estaría buscando mí imputación y una prisión preventiva o domiciliaria que me impida ejercer el cargo de intendente municipal”, refirió.