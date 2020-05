Zona Franca Todo el día

El titular de la Cámara de Comercio de Saltos del Guairá, Tito Rojas manifestó que la ciudad se ha convertido en fantasma porque no hay comercio a causa del cierre de frontera para evitar el masivo contagio con el coronavirus. Señaló que escucha respuestas incoherentes y que el Gobierno no les brinda la herramienta para salir del atolladero en que están los comerciantes. “El problema del Paraguay no es solamente Pyme, están las grandes empresas”, expresó.

«Todos los comerciantes prácticamente estábamos normalmente trabajando, vos sabes que el que tiene capital va invirtiendo, hace sus importaciones, están las mercaderías que salieron de Estados Unidos, China, Europa, Panamá, llegando a Puerto, vos tenes que despachar, no tenes venta, vos te sentís descapitalizada y tener los compromisos. Y hasta ahora nosotros tampoco tenemos esa respuesta del Banco Central para decir que nos van a facilitar los créditos y tampoco van a bajar esas tasas de intereses para poder continuar remando, porque no podemos tirar el remo, no podemos dejar perseguir de trabajar. Pero tampoco el Gobierno no nos da una herramienta válida para poder pensar cómo salir de esta atolladero en el cual estamos», refirió.

«Saltó del Guairá hoy es una ciudad fantasma porque nosotros vivimos totalmente de lo que es el comercio-turismo de compras», lamentó.

«No tenemos una respuesta firme del Gobierno de decir ‘bueno vamos a abaratar los créditos’, porque hablan de pymes, pero el problema del Paraguay no es solamente pymes, están las grandes empresas que tenemos muchos funcionarios», refirió.