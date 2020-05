El viceministro de Salud, Julio Rolón explicó que el proceso de adquisición de las dos millones de mascarillas quirúrgicas con fondos de Itaipú aún no finalizó y explicó que lo solicitado específicamente fueron mascarillas quirúrgicas. Aclaró que las cinco empresas que se presentaron tienen la capacidad para producirlas pero que les falta la habilitación sanitaria.

«Siempre vamos a apegarnos a la ley y no vamos a hacer nada que no esté en ese marco. las personas que crean que porque ocupan un lugar en la sociedad o tienen cierto rol van a obtener ventajas, les decimos que no va a ser así» refirió Nery Rodríguez, director de insumos estratégicos.

Rolón por su parte aclaró que las cinco empresas que se presentaron tienen la capacidad para producir lo solicitado por Salud pero que lo que falta es la habilitación sanitaria.

«Son cinco empresas, corresponden a las que nosotros pedimos como mascarillas quirúrgicas, cumplen la oferta. Estamos esperando que presenten su registro sanitario, lo que sería la etapa final (…) Lo que habría que ver es si podrían justificar la calidad técnica de la tela que están portando con el registro sanitario pertinente que le da el fabricante»», dijo el ministro Julio Rolón.

Las mascarillas solicitadas por Salud deben tener:

Tres capas.

Un gramado.

Capacidad de filtración determinada.

Sujeción adecuada.

Portar un elemento fijador en la nariz.

El gramaje tiene que ser 75 gramos.

La tela tiene que ser específica con capacidad de gramaje: SMS o TNT doble o triple.

Rolón aclaró que ninguna de las cinco empresas continúan en el concurso.