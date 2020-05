"(Pompeo) ha jugado a la perfección el papel de un político extremadamente irresponsable, pero sus numerosas mentiras han llevado a la bancarrota su credibilidad en el mundo", afirmó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian.

La Cancillería de China arremetió hoy contra el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y lo acusó de «irresponsable» por no respetar la soberanía de China, en medio de una tensa escalada entre las dos principales economías del mundo por la pandemia de coronavirus.

«(Pompeo) ha jugado a la perfección el papel de un político extremadamente irresponsable, pero sus numerosas mentiras han llevado a la bancarrota su credibilidad en el mundo», afirmó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, ante periodistas en Beijing.

Las declaraciones llegan en medio de una guerra de palabras entre las dos potencias en relación a la pandemia de coronavirus pero más recientemente por el anuncio de Washington sobre una posible venta de armas a Taiwán.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer que había aprobado otra venta de armas a la isla, un Estado con reconocimiento limitado al que China considera parte de su territorio y «una provincia rebelde».

Un día antes, Pompeo felicitó a la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, por el comienzo de su segundo mandato refiriéndose a ella como la «presidenta de Taiwán», pasando por alto que la isla no es miembro de la ONU y que tiene relaciones sólo con 14 de los 193 países de Naciones Unidas.

«Solo hay una China en el mundo, y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino», aseveró el vocero de la Cancillería al ser consultado por los dichos de Pompeo.

Recordó que “Estados Unidos reconoce al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legal de China» y señaló que el comentario de Pompeo «viola seriamente el principio de ‘Una China’, los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos y el compromiso del gobierno de los Estados Unidos».

«Han enviado una señal equivocada a las fuerzas separatistas de «independencia de Taiwán» y han socavado gravemente la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán, así como las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos», alertó Zhao en un conferencia de prensa.

Por otro lado, se refirió al comercio de armas al subrayar que «China se opone firmemente a las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán» y se lo ha hecho saber en varias oportunidades a Washington.

«Instamos a la parte estadounidense a cumplir estrictamente con el principio de Una China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses, y detener la venta de armas a Taiwán y los vínculos militares para evitar mayores daños a las relaciones chino-estadounidenses», agregó el vocero de la cancillería citado por la cadena CNN.

Por otro lado, Zhao también cuestionó la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de coronavirus, después de que Trump acusara a China de «haber podido detener la carnicería fácilmente y no haberlo hecho».

Zhao destacó que el gobierno chino siempre ha mostrado una «actitud abierta, transparente y responsable» ante la pandemia.

«Por qué el gobierno de Estados Unidos no tomó ninguna medida de prevención desde enero hasta marzo, por qué aconsejó a las personas que no usaran máscaras durante tanto tiempo, por qué no pudo detener la propagación de virus?», se preguntó el funcionario chino.

