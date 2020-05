Franja Roja Todo el día

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy denunció que un grupo de agentes policiales detuvieron supuestamente a cuatro vendedores de bingo en la zona de J.A. Saldivar. Además, Godoy instó a las autoridades del Gobierno ‘a asumir una realidad social’.

“Estaba viniendo por J.A. Saldivar rumbo a mi domicilio y literalmente estaban siendo en ese momento detenidos dos personas mayores de edad y dos personas menores de edad, los cuatro vendedores de bingo, eran como 7 u 8 policías de la zona que lo tenían detenidos porque manifestaban que los chicos de 16 o 17 años no pueden estar ahí por el tema de la cuarentena. Hago el llamado a asumir una realidad social de parte del Estado, en el sentido que los programas no llegaron a la gente más vulnerable del país. Es una situación difícil donde no le pueden meter presos por ser pobres”, señaló.