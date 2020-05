Zona Franca Todo el día

El dueño de Charles The Bar, Jorge Martínez, miembro del Núcleo Gastronómico del Paraguay sostuvo que si no abren sus comercios el sector gastronómico corre el riesgo de quebrar. Señaló que lo más propicio que podrían hacer las autoridades es conversar con ellos sobre algún subsidio correspondiente para el sector.

“Entendemos que hay una lógica epidemiológica y que no crea la opinión pública que porque nosotros abrimos nuestros locales se va a propagar el coronavirus. Nuestro querido maestro, Euclides Acevedo dijo ‘el lomitero si se lava la mano tiene que trabajar’. Nosotros tenemos todas las precauciones. Abrimos exponiéndonos a la multaza que nos puede venir o quebramos. El Gobierno no nos dio el Fogapi, es mentira. No sale préstamos para nadie, nosotros no tenemos para darle de comer a nuestros funcionarios, nos llaman desesperados diciendo que quieren trabajar. Son más de 140.000”, explicó.

“Decidimos tomar una medida de fuerza, haber podido cerrar las calles, cocinar frente al Palacio, hacer una olla popular, pero se van a cagar de la risa de nosotros, una vez más. Hacen mesas de diálogo que son irreales, donde se prometen cosas que no se cumplen. Y si de verdad es grave lo que vamos, en vez de aplicar la multaza que vengan y que nos digan que este es nuestro subsidio, exoneración de la ANDE y de la Essap y que le paguemos a nuestros funcionarios”, señaló.