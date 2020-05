El diputado Sebastian García manifestó que la ciudadanía cumplió con las medidas de aislamiento impuestas para mitigar el coronavirus. Sin embargo, dijo que el Gobierno no se puso a la altura. “Si queremos que la gente respete las medidas sanitarias, bueno hay que llegar con las medidas adecuadas, con la debida transparencia”, expresó.

“Hubo empresas que desde el día 1 quedaron en facturación cero y tienen que ver cómo aguantan para pagar a los funcionarios que tienen que seguir cumpliendo de alguna manera, ver cómo justifican despidos a quienes tengan que despedir, tenés que lidiar con un Ministerio de Trabajo qué te dice si te da o no te da la suspensión, que lo maneja de forma arbitraria. La gente cumplió, pero es el Gobierno el que no se puso a la altura, ni siquiera con la debida transparencia que es más grave todavía. No hay responsable, no hay gente presa como tiene que ser, la gente rindiendo cuentas ante la justicia”, refirió el legislador y añadió “realmente es grave y mira que tenes que ser miserable para estar haciendo este tipo de negociados a costilla de los paraguayos en plena pandemia”.

“Acá no hablamos de una empresa omnipotente”

Manifestó que el informe de la Contraloría y de la Comisión el Control confirmó la teoría de los legisladores que iban a revisar las cargas de insumos y que no es una cuestión política. “Un montón de irregularidades que se da en cada uno de los eslabones. Y esa empresa no puede funcionar sola, acá no hablamos de una empresa omnipotente, evidentemente tiene una fuerte espalda política o un fuerte respaldo de un sector que calladito está tomando esto a la ligera en la alta esfera del Gobierno”, manifestó.

Proyecto de ampliación de la ley de emergencia

“Este lunes estamos previendo presentar un proyecto de ampliación de la Ley de Emergencia que permita incluir una transferencia al personal de blanco, para que ellos compren su propio insumo, ya que actualmente están pagando de su bolsillo. Bueno, que por lo menos esa plata que iba a ir al bolsillo de unos pocos con compra sobrefacturada de basura, que vaya al bolsillo de los que están en la primera línea”, refirió.

Por otra parte dijo que espera “Que no se tome a la ligera, que se esclarezca las cosas, quiénes son los responsables, nombre y apellido de estos estafadores de los paraguayos y que se hagan compras, acá tenemos un Misterio incapaz de hacer compras”. Además, señaló que hay una industria nacional capaz de suministrar los insumos médicos.