El ex senador Dionisio Amarilla manifestó que el presidente del PLRA, Efraín Alegre, deja mucho que desear ya que hasta ahora no le ha explicado a la ciudadanía “de qué vive, en qué trabaja”. Mencionó que se comporta como un “pichado y desquiciado” y que solo está para dividir la nucleación del partido “y no entiende que en disenso hay que buscar el consenso”. Además, manifestó su deseo de que se unan los líderes del partido y puedan tomar una decisión acerca de Efraín y de esa forma redireccionar la línea del PLRA.