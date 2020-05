El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) presentó este jueves la Campaña Edición 2020 #TodosSomosResponsables con el objetivo de erradicar la violencia y abuso en niños, niñas y adolescentes del país.

En el marco al “Día Nacional contra el maltrato, abuso sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes del Paraguay” conmemorado cada 31 de mayo, se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña #TodosSomosResponsables que este año hace el llamado #HacéTuParte a fin de proteger a los más jóvenes de la sociedad paraguaya.

La presentación estuvo a cargo de la ministra del Minna, Teresa Martínez, quien a través de la plataforma digital Facebook Live instó a todas las autoridades y ciudadanos a estar al pendiente del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, más aún en este tiempo de confinamiento adoptado como medida sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

“La situación requiere de que todos hagamos nuestra parte y que nos esforcemos al máximo de observar y no dejar pasar cualquier situación de violencia y abuso de la que son víctimas niñas, niños y adolescentes. De nosotros depende. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte podremos vencer a esta pandemia de abuso sexual”, dijo la titular del ente.

“Necesitamos observar, estar alertas y ocuparnos de todas estas situaciones, para poder preservar la salud y la integridad física y mental de nuestros niños, niñas y adolescentes”, insistió.

La imagen de la campaña de este año, muestra a una niña y un niño que están con sus tapabocas y encerrados, a través de ella se muestra la situación actual por la que atraviesa el país y la vulnerabilidad de todos aquellos menores de edad expuestos a convertirse en víctimas de abuso y maltrato.

“Tenemos en la imagen de la campaña, el encierro de los niños y lo que significa esta pandemia y éste confinamiento, los riesgos para ellos ya que la no visibilización de ellos. El que no vayan a la escuela o el que no salgan a jugar, no permite que veamos más abiertamente lo que está ocurriendo internamente en algunos casos”, expresó la ministra Teresa Martínez.

En otro momento del lanzamiento, la ministra recordó el contexto en el que se realiza la campaña. “El 31 de mayo se eligió en conmemoración a esa trágica mañana en que se encontró el cuerpo sin vida, de la niña Felicita, víctima de abuso sexual en Yaguarón”, expresó.

“Con esta campaña queremos, poner esto en la mesa de todos los paraguayos, de que es necesario hacer nuestra parte y que depende de nosotros el combatir este flagelo, sobre todo, aquello que ocurre internamente en el ámbito de protección de los niños, que es la familia”, añadió.

De acuerdo a los datos que informó el Minna, el servicio gratuito Fono Ayuda 147 del ente reportó en el primer cuatrimestre de este año 344 denuncias sobre abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, las cuales fueron derivadas a las instancias correspondientes del sistema de protección.

El informe resulta alarmante, teniendo en cuenta el contexto de aislamiento social por la cuarentena contra el covid-19, ya que las víctimas tienen que convivir, en la mayoría de los casos, con sus agresores.

Por otra parte, los datos sobre denuncias de maltrato que se registraron por la misma vía telefónica durante los meses de enero a abril de este año, fueron 1679, una cifra que significa un verdadero desafío durante la emergencia sanitaria, ya que las niñas y niños no retornaran a las aulas hasta diciembre de este año, situación que los coloca aún más en riesgo.

La campaña cuenta con el apoyo de Plan International Paraguay, Unicef Paraguay, Fondo Cristiano Canadiense, Aldeas Infantiles SOS Paraguay.

Fuente: Agencia IP