El diputado Édgar Ortiz sostuvo que Efraín Alegre, titular del Partido Liberal Radical Auténtico, es un ‘dictador’ ya que aseguró que si uno no actúa como él desea lo echan del Partido. Acotó que cancelará la mensualidad que aportaba para el sustento del PLRA.

“¿Creen que Efraín Alegre es liberal?, es un dictador, peor que Stroessner es este tipo. El principio liberal te dice que tenes libertad de actuar, si vos no actúas en consecuencia a él, entonces tenes que ser echado, entonces para mí él es un antiliberal. No solo eso, fundió y quebró el Partido, corrompió todo, el dinero y los recursos. No hay una Fiscalía que lo impute. Él lo que está haciendo es reventar todo el Partido. Más perjuicio que le está ocasionando al Partido ya no sé”, afirmó.

“El lunes voy a cortar el pago que estoy haciendo para que se pueda pagar la luz y el salario del empleado y ¿por qué nosotros tenemos que pagar si constantemente somos agraviados por este señor? . De qué sirve pagar para sustentar a un partido donde constantemente sos agraviado y sos no opinas igual que él tenes que ser echado. Tiene un montón idiotas útiles, estos apoderados son todos idiotas y qué queres que te diga, los idiotas siguiéndole a su patrón”, puntualizó.

"Tiene un montón de idiotas detrás de él. Hasta que ese señor se vaya, no voy a aportar a nada" diputado Édgar Ortiz @PaloRubin #ZonaFranca #1020AM — Radio Ñandutí (@nanduti) May 22, 2020

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre confirmó a través de una nota la exclusión de 9 miembros del Directorio Partidario, por ausencias en las sesiones, y convocó a los suplentes a asumir. Los excluidos son: Dionicio Amarilla, Edgar Ortiz, Blanca Fonseca Legal, Ramón Gómez Verlangieri, Pedro Milciades Dure, Hugo Capurro, Carlos María López, Alberto Aquino y Pedro González.