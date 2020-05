Franja Roja Todo el día

Esta mañana un taxi fue tragado por un cráter en el bario San Vicente de Asunción, el conductor del automóvil, Miguel Coronel mencionó que se encontraba solo y que resultó ileso del accidente. Señaló que analizarán si presentarán acciones legales contra la Municipalidad.

“A las 05:30 am recibí un pedido de nuestra usuaria que le solemos llevar al mercado, aun no le subí a la señora. Cuando giré en la calle se me hundió el auto, se me fue en un precipicio porque enorme era. Hasta la parte trasera está en el bache”, relató Coronel.