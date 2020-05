Resumen 60 Todo el día

El doctor Carlos Schaerer, vicepresidente de la Asociación de Médicos del IPS, manifestó gracias a la pandemia van saltando hechos de corrupción “crónica” sobre todo en el tema de fármacos e insumos “por roscas mafiosas que se están perdurando en el tiempo y que son las que proveen a todas las instituciones de Salud”.

El doctor manifestó que gracias a la pandemia van saltando hechos de corrupción, que en algunos casos ya son de antes, sobre todo en el tema de fármacos e insumos. «Eso se notó en las últimas licitaciones que gracias a la prensa otra vez que hace sus investigaciones, porque acá las autoridades absolutamente nada, sino que debería actuar de oficio. La Fiscalía, la Contraloría tendría que hacer su trabajo, pero no hacen y sobre todo Contrataciones Públicas que siempre sale bien parado de todo, ellos siempre son la autoridad de los hechos consumados, ahí recién empiezan a investigar, cuando alguien denuncia. No entran las cosas como tienen que ser como una cuestión profiláctica. Ellos ya encaran cuando ya ocurrió el hecho, ahí recién empiezan a investigar gua’u. O sea te da la impresión de que tienen cierta complicidad también en el tema o por lo menos no tienen el rigor necesario para hacer cumplir con los diferentes requisitos de la licitaciones», sostuvo.