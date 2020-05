Zona Franca Todo el día

El economista Manuel Ferreira manifestó que la situación en el país está “muy difícil” a causa de la pandemia y la gente está al límite de lo que pude aguantar económicamente. Manifestó que en la frontera los bienes de exportación ha caído en abril el 98 % comparado al mes de enero. Dijo además que en los departamentos de fronterizos trabajan 180 mil personas que son afectados por el parón causado por el coronavirus.

Ferreira manifestó que los bienes de exportación, que son los bienes que se importan a Paraguay para venderse en la frontera, por ejemplo, artículos de informática, artículos electrónicos y otros, en enero fue por el valor de USD 339 millones, sin embargo en abril fue de tan sólo USD 7 millones, cayó 98 %. “Esto es el certificado de defunción de este comercio de frontera”, expresó.

Señaló que la situación está muy complicada y que la gente ya está en el límite de lo que pueda aguantar económicamente. Por otra parte dijo “a mí lo que me preocupa es si esta situación sanitario se llega a agravar tenemos que volver a un encierro, creo que ese es el fin de muchísimas empresas y creo que a eso hay que tenerle mucho cuidado, que no ocurran ese tipo de cosas”.

Según su percepción, gracias a la cuarentena la ciudadanía ha aprendido las medidas de higiene y que mientras se mantengan los protocolos sanitarios podría evitarse el volver a una medida estricta.

Por otra parte calificó a los paraguayos de “ingenuo” en algunas cosas. “El paraguayo también es medio ingenuo en algunas cosas, cree que su amigo y su pariente no le van a contagiar, que es una cosa medio rara. Entonces, le puedes abrazar a tu amigo y no te va a hacer nada, pero el desconocido si te puede contagiar. Pero tu amigo no sabes por donde anduvo, tu hermano no sabes por donde anduvo, tus hijos no sabes por donde anduvieron”, manifestó y añadió que hay que seguir con una gran campaña de comunicación para convencer a la gente para que sigan con las medidas de higiene, el distanciamiento social, utilizar los tapabocas y otra medidas para evitar el contagio.

Asimismo sostuvo que la cuarentena inteligente debe cuidar a las personas más vulnerables. “Nosotros hicimos un trabajo donde sacamos los niveles de ingreso promedio por rango de edad a cada 5 años. O sea, es que más o menos cerrar toda la economía paraguaya te cuesta, número más número menos, 3 mil millones de dólares por mes. Pero vos le aislas a los grupos solamente con problema, este número baja al 10%, o sea de 300 millones de dólares nada más y podés cuidar a la gente de mayor edad, darle cobertura y protegerla mejor. Entonces acá es muy importante la forma en que se haga esta cuarentena inteligente de tal forma que el costo económico sea el menor, cubriendo un grupo importante de gente”, manifestó.