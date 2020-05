Mirando Lejos Todo el día

Todo el día Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez

Carlos Mateo Balmelli, Willian Domínguez Facebook

Facebook Twitter

El economista Víctor Raúl Benítez explicó que actualmente estamos en un ‘cautiverio económico y político’ ya que aseguró que la recesión significa supresión de horas de producción y de consumo y en cuanto a lo político mencionó que no hay Constitución Nacional y no hay sistema de derecho que funcione en su plenitud. “A fin de año tenemos dictadores en 250 municipios fuera del marco democrático de la Ley, ese es el cautiverio de la verdad” comentó”.

“El escape del cautiverio va a venir por el lado de la economía real, no va a venir por el lado de políticas monetarias y políticas fiscales. Porque el Estado, más aun el paraguayo, que apenas es un 10 % del PIB, no tiene dinero suficiente o recursos para dar de comer a sus cautivos por mucho tiempo. La prueba esta en que ahora se endeuda de nuevo, yo no creo que la salida sostenible sea por ese lado. Yo creo que va a ser por el lado de la economía real”, señaló.