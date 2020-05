El exdiputado Luis Villamayor realizó críticas hacia el Ministerio Público ya que sigue prácticamente sin moverse con respecto a las constantes denuncias que presentó contra la extitular de Petropar, Patricia Samudio, pese a que las mismas cuentan con fundamento e indicó que hasta el momento no la llamaron a declarar por estos casos. "Seguimos en el país de la no consecuencia porque hasta el momento no generaron una investigación seria. Ella causó un perjuicio patrimonial enorme al Estado paraguayo", expresó.