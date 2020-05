El diputado Miguel Cuevas solicitó su libertad ya que aseguró que necesita trabajar por el pueblo paraguayo. A la vez, ratificó que él es inocente de lo que se lo acusa alegando que todo lo que consiguió fue a través de su propio merito.

“Hoy tenemos una pericia del Poder Judicial como así también una pericia particular. La gente que me conoce de mi departamento sabe que soy hombre de trabajo y puedo garantizar que jamás toqué nada del pueblo. Todo lo que tengo lo gané con mi sacrificio y lo estoy demostrando. Jamás toqué cosas del pueblo y del dinero público. Lo único que yo pido es justicia y pido mi libertad, yo no puedo estar preso por ser honesto y trabajador como lo estamos demostrando. Quiero mi libertad para seguir trabajando por mi pueblo y en especial por la gente que más necesita”, afirmó.

«Yo siempre sostuve que soy inocente. Sigo sosteniendo mi inocencia y hoy en día estamos como para demostrar con hechos. Se sigue el proceso. Jamás obstruimos este proceso de lo que se me había acusado. Siempre estuve a las órdenes para que se haga lo más transparente posible. En estas condiciones yo soy el más interesado de que se aclare esta situación”, indicó.

Este lunes el legislador brindó una conferencia de prensa desde la Agrupación Especializada donde se encuentra guardando prisión preventiva desde el 15 de febrero. Fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa.