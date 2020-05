Las Primeras noticias Todo el día

Walter Porras, ciudadano peruano expresó que a algunos de sus connacionales les cayó como ‘un baldazo de agua fría’ el anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre prolongar la cuarentena sanitaria debido a la crisis del coronavirus, ya que comentó que la situación económica también se ve afectada por el paro obligatorio de actividades.

“Estamos bastantes preocupados con la pandemia. El presidente Vizcarra amplió la cuarentena hasta el 30 de junio, lo hacía de manera quincenal pero el día jueves dio su mensaje. Para muchos les cayó como un baldazo de agua fría ya que la situación económica no es de las mejores. Acá la gente no está trabajando, algunos que vivian del día a día, aquellas personas que ofrecen algún tipo de servicio todos ellos no están trabajando y afecta su economía”, manifestó.

Ampliaron el estado de emergencia en Perú pocos días después de que el país sudamericano superara los 100.000 casos de coronavirus.