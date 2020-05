Las Primeras noticias Todo el día

El docente de una Universidad privada, Aldo Espínola reclamó la falta de pago del salario desde hace unos once meses por parte de la institución educativa. Acotó que alrededor de 70 personas pertenecientes al plantel de trabajo se encuentran en la misma situación de no percibir el salario correspondiente.

“Hay compañeros que van pasando más de once meses. Realmente es una pena lo que está pasando con nosotros, hay que acotar una cosa importante es que a los alumnos no le hacen rendir si no pagan sus cuotas. Realmente no sé cuál sería la circunstancia del por qué no nos pagan. Yo creo que más bien es porque están jugando con nosotros. La plata que debería estar en manos nuestras están utilizando en otra cosa”, señaló.

“Nosotros hace quince días viajamos en Asunción con un compañero en representación de los más de 70 compañeros que estamos en esta situación, conversamos con la encargada administrativa y con el auditor. Estábamos bien y estábamos encaminándonos bien para el cobro, se comprometieron en una fecha determinada para el cobro y después vinieron y cambiaron totalmente otra vez”, explicó.