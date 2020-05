Mirando Lejos Todo el día

Carlos Becker, especialista en Contrataciones Públicas refirió que el Estado podría enfrentarse a una perdida monetaria en el caso de la compra de los insumos médicos y comparó lo sucedido con el caso Metrobús. Así también, afirmó que hay un proceso muy sensible que está vinculado a la desprolijidad con que se llevó la documentación.

Además, sostuvo que no hay forma de deslindar responsabilidad al ministro de Salud, Julio Mazzoleni del proceso del proceso licitatorio y adjudicación de las compras de insumos médicos. El profesional realizó hincapié en que el jefe de la cartera sanitaria es la autoridad máxima y el ordenador de gastos.

“Es muy complicado, yo estoy categóricamente convencido en que se va a dirimir en lo contencioso administrativo y que va a tardar sus buenos años en definir y hasta puede llegar a perder el Estado muy probablemente y tener que volver a pagar, tipo caso Metrobús, un montón de plata a esta gente”, indicó.

“En la anulación decís que nunca fue válido, por tanto la responsabilidad del contratista tampoco existió. En la rescisión es por incumplimiento del contratista, se ejecuta la garantía de incumplimiento de contrato que es 10 % del monto total del contrato en estas dos empresas, suman más o menos G.9.000 millones”, explicó.

“Si el ministro no sabía qué otras cosas el ministro no sabe lo que está pasando, desde que se lo asignó qué cosas pasaron que el ministro no sabía y por qué esta ahí, si al final la máxima autoridad institucional de una cartera entra para administrar su cartera, no entra porque es buen médico. No hay forma de deslindar esa responsabilidad, uno puede decir que Mazzoleni es buen tipo, desde el punto de vista legal no hay forma de desvincularle del proceso”, manifestó.

“El Comité de evaluación hace una recomendación de adjudicación, es una máxima autoridad y ordenador de gastos. En la misma resolución esta dictado todas las irregularidades y la máxima autoridad es quien designa a todos los integrantes del Comité de Evaluación, son cargos de confianza”, expresó.