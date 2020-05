Las Primeras noticias Todo el día

El intendente de Lima, Manuel Ávalos manifestó que a su criterio se utilizó un comentario en la radio como supuesta denuncia. Así también, acotó que lastimosamente en la zona existe una rivalidad política muy fuerte. El gobernador de San Pedro, Carlos Giménez fue denunciado por vecinos por presuntamente utilizar maquinarias de la Gobernación en una estancia particular.

“Yo creo que se usó no más ya esa supuesta denuncia porque fue un comentario que se hizo en una radio y lastimosamente hay una rivalidad política muy fuerte acá. El problema es ahí entre ellos (el gobernador)”, expresó.

“El incidente fue el domingo, a mi me llamaron que se fue la prensa y me pidieron para que me vaya porque los vecinos entendieron que fue para que las maquinarias se lleven de ahí, ellos entendieron que esa acción era en contra de ellos. Entendieron que habían sectores que no les gustaba el trabajo y que se quería llevar la maquinaria de ellos y me encontré también con el gobernador. También se fueron en la Comisaria y dijeron que ahí se fue el periodista que entró en su propiedad, de hecho los vecinos también dijeron que entraron ahí. Inclusive quiso entrar en la propiedad de Roque Méndez sin autorización”, comentó.