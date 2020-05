Franja Roja Todo el día

El doctor Eduardo Nakayama, dirigente liberal, manifestó que las disputas internas entre el presidente del PLRA, Efraín Alegre y el senador, Blas Llano, con sus respectivos seguidores, terminarán por liquidar al partido y señaló que ambos no tienen la suficiente madurez ni capacidad para dialogar y llegar a acuerdos.

Nakayama además criticó la decisión de Alegre, de expulsar a trece directores partidarios del llanismo y se refirió hacia él como un «nuevo dictador» debido a que no admite disidencias dentro del PLRA.»Que él trate de venir a imponer lo que piensa y con amenazas de expulsar a todo aquel que no piensa como él o tildarle de colorado me parece demasiado», expresó.

Mencionó que en su situación particular, no tiene inconvenientes que Efraín Alegre lo expulse por pensar diferente ya que si se llega a concretar el hecho, «se ganará la ganará la corona de dictador». «Si tiene la valentía de hacerlo que lo haga hoy», dijo.