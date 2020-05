La titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski afirmó que en la actualidad no existen antecedentes de personas presas por realizar deforestación. Además, acotó que la impunidad es una de las causas principales del porque en nuestro país sigue practicándose este hecho.

“Tenemos dos causas más preocupantes y peligrosas, una la narco política y otra la impunidad. La deforestación para hacer plantaciones ilegales no va a parar hasta que no pare la narco política y por sobre todo hasta que siga habiendo impunidad, hasta hoy no hay ninguna persona presa en nuestro país por haber realizado deforestación, entonces esos dos datos y las dos causas son las que más me preocupan”, explicó.

“La impunidad es una de las causas principales del porque en nuestro país sigue habiendo deforestación. Tenemos que reforzar nuestro sistema de justicia. El año pasado en diciembre hicimos una de las intervenciones más grandes en campo Morombi con acompañamiento de la Policía y también de la Fiscalía, pero la impunidad es una de las causas principales, podemos hacer esas grandes intervenciones podemos tener el acompañamiento incluso de las fuerzas militares, pero mientras no haya un castigo ejemplar por deforestación, lastimosamente esa va a seguir siendo una causa principales de deforestación en nuestro país”, comentó.

En los últimos años, el índice de deforestación fue de 336.000 hectáreas por año en Paraguay.