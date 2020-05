Cuatro policías de Minneapolis fueron expulsados de la fuerza e investigados tras la muerte de un afroamericano a raíz de una detención violenta, que fue filmada por una transeúnte. Estaba acusado de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado.

«Lo mataron», escribió Darnella Frazier, la adolescente que filmó la detención el lunes por la noche durante 10 minutos y la emitió en directo por Facebook Live. En las imágenes, se ve como un policía blanco mantiene a George Floyd boca abajo contra el suelo, apretándole el cuello con una rodilla y el hombre le repite varias veces que «no puede respirar».

FBI investigates death of black man in Minneapolis after video shows police officer kneeling on his neck – The Washington Post ..it’s really not healthy to see white cops killing black men … it’s send a flare of anger and hatred to the brain! https://t.co/OnfXcDyOyX

