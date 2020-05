El abogado del diputado Miguel Cuevas, Guillermo Duarte Cacavelos manifestó que pidieron una revisión de medidas cautelares y esperan que la Fiscalía actúe con objetividad, hagan “mea culpa”, reconozcan la necesidad de reanalizar las pruebas y se “allanen a este pedido”. Según el mismo las inconsistencias en el patrimonio del legislador no existen de acuerdo a la pericia del Poder de Justicia y la defensa. “Tiene que hacerse lugar a la revisión de medidas cautelares, se revoca la prisión preventiva y el diputado Cuevas estar en libertad”, expresó.

“Nosotros pedimos una audiencia de revisión de medidas cautelares esta tarde y esperamos que el juez nos fijes audiencia para mañana o pasado a más tardar. Y ahí vamos a discutir y nosotros verdaderamente esperamos que los agentes fiscales actúen con un criterio objetivo, hagan un mea culpa, reconozca la necesidad de realizar su evidencia y se hallan en este pedido”, manifestó.

“La sospecha de enriquecimiento ilícito que pesa sobre el diputado Cuevas que realizó el Ministerio Público se fundaba en una pericia que había realizado un perito de apellido Nakayama que hoy día es realmente violentada en su consistencia por las conclusiones que tiene el perito del Poder Judicial, que corrobora las denuncias que venía haciendo el diputado Cuevas de hace más de un año”, refirió.

“Al desaparecer el análisis el Ministerio Público que le había atribuido un desfasaje, solamente que no se podía justificar con los ingresos genuinos de 1700 millones de guaraníes, si ingresamos a la ecuación la diferencia de 4.000 millones que surge de las pericias nuevas, entonces resulta que el patrimonio positivo del diputado Cuevas es de más de 2.000 millones. Entonces esto hace que no haya sospecha de enriquecimiento ilícito y consecuentemente no hay sospecha de hechos punibles graves y consecuentemente no está dado el primer presupuesto de la prisión preventiva”, manifestó.