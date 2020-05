Ruleta Rusa Todo el día

El agente fiscal Rubén Moreno, quien investiga sobre la desaparición de una niña de 13 años, en Villa Madrid de la ciudad de Limpio, manifestó que la última vez que se le vio a la menor fue el lunes 18. Dijo que lo llamativo es que la misma supuestamente habría tomado la decisión de irse de su casa, por lo que están investigando qué sucede de la casa.

El agente del Ministerio Público indicó que según la madre es la primera vez que sucede la fuga de la menor y que no había problemas. “Es la primera vez que también la niña toma esta decisión de irse de la casa, eso también es un punto muy llamativo, no se la vio que alguien la haya forzado a subirse en un vehículo, es una decisión también de la niña. Entonces estamos también viendo qué es lo que está pasando dentro de la casa”, mencionó.

El fiscal explicó que según la madre no hubo problema solamente un desacuerdo por el uso constante del celular por parte de la menor. “La madre le reprocho en un momento dado… adolescente que no deja el teléfono. Eso fue el punto digamos de enojo, pero unos días antes fue eso”, manifestó.

Según Moreno la niña desapareció el lunes 18 de mayo, sin embargo al día siguiente tuvo contacto telefónico con la hermana por WhatsApp. “La hermana le dice ‘estamos preocupados por qué no venís, no te va a pasar nada, la mamá no te va a hacer nada’ algo así le dice y entonces ahí le contesta ella ‘ya me estoy yendo’”, relató.

Según la página web del Ministerio Público, en el marco de la investigación, este martes, la madre de la afectada brindó declaración ante la Fiscalía.

El texto indica que la madre señaló que lo último que supo de su hija es que se encontraba en compañía de un joven en la ciudad de Luque. Este, a su vez, también brindó su testimonio ante la representación fiscal.

“La información que nos brindaron es que es una persona de 21 años que estaba chateando con ella a través del Facebook y ya este muchacho también pasó por la Fiscalía”, refirió el fiscal.