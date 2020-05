El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Alexis Harrison refirió que no se van a apurar sobre el retorno del futbol paraguayo. Comentó que este jueves realizarán una reunión donde realizarán un calendario tentativo, pero aclaro que la vuelta al fútbol se dará cuando estén dadas las condiciones. “Desecho esa posibilidad de los que dicen que la Asociación no quiere que vuelva el fútbol, eso no es cierto”.