El diputado Carlos Rejala manifestó que con las declaraciones hechas por el presidente Mario Abdo Benítez sobre el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el oficialismo del partido colorado ya tiene precandidato a la presidencia de la República para el 2023 faltando tres años para los próximos comicios.

Asimismo calificó de desacertada e infantiles las declaraciones del Abdo, quien había dicho que Mazzoleni está siendo objeto de ataques porque se cree que será candidato a presidente en el 2023 y también había tratado de desestabilizadores a los legisladores que se encuentran investigando sobre los insumos que deben llegar al país para hacer frente a la pandemia del Covid- 19.

«Hoy nos desayunamos estos tipo de improperios, muy desacertado (por el presidente), de un nerviosimos a flor de piel, infantilidad del primer mandatario, no se trata de una persona que está administrando un barrio, es la persona que esta administrando un país. No me sorprende pero me deja descolocado», expresó.