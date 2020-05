Ruleta Rusa Todo el día

La doctora Maura Arce, miembro de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo (SPEM ) explicó que la tiroides genera la producción de una hormona que regula la velocidad con la que trabaja nuestro cuerpo. Así también, comentó la importancia del porque los niños deben de ser sometidos al test del pie para determinar si sufren de esta afección.

Explicó que las principales causas hoy en día son las enfermedades autoinmunes, es decir nuestro propio cuerpo reacciona contra la tiroides y produce una alteración en la función. Es una enfermedad familiar, generalmente ocupa a un grupo importante de los miembros de la familia. Más en mujeres que en hombres y más hacia la cuarta y quinta década de la vida.

“Pero también se puede presentar antes, hay niños que tienen o nacen con el hipotiroidismo congénito, por eso se hace el test del pie, justamente para detectar tempranamente y empezar un tratamiento eficaz y evitar que este hipotiroidismo haga que el niño no se desarrolle correctamente y sobretodo, que no afecte el sistema nervioso central. Porque si esta hormona no se repone el niño va a quedar con un retraso en el desarrollo neuronal”.

“La tiroides es una glándula que todos tenemos, se encuentra en la base del cuello, que cuando crece se llama bocio. Esos crecimientos pueden ser en forma de nódulos, a veces pueden ser cáncer y otras pueden ser benignas. También produce una hormona, que es la tiroidea que puede estar aumentada en su función, produciendo el hipertiroidismo, es decir que funciona de más o el hipotiroidismo cuando funciona de menos”, refirió.

En el mundo, unas 300 millones de personas padecen enfermedades relacionadas a la tiroides. La deficiencia de yodo y sus efectos en la producción en las hormonas tiroideas tienen múltiples efectos adversos sobre el crecimiento y el desarrollo, y es la causa más común de discapacidad intelectual prevenible en el mundo.

Cada 25 de mayo se celebra la el Día Internacional de la Tiroides. En Paraguay, hace cuatro años la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo (SPEM) organiza actividades en hospitales de referencia. El año pasado participaron 850 personas. Desde el 2016 se instituyó toda una semana -del 25 al 31 de mayo- de cada año a fin de poner énfasis en el impacto de las afecciones de esta glándula en la salud.