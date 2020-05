Hora Pico Todo el día

Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud, habló acerca de la manera en la que vive una persona infectada por coronavirus. Explicó que el COVID- 19 posee un amplio espectro sintomatológico, pero que hay gente que lo padece sin presentar síntoma alguno y también quienes atraviesan por muchas complicaciones. "Se va complicando como una neumonía", expresó.

«Hay una dificultad para respirar, uno mete aire y no se oxigena la sangre, se genera un asfixia muy importante, una inflamación en todo el pulmón», dijo. Mencionó que los pacientes entubados son dopados por el dolor y que uno de los tratamientos es acostarlo boca abajo, pero que debido a la dificultad que representa mantenerlo en esa posición, se procede a la rotación.

Asimismo señaló que para los casos de coronavirus sin nexo deben realizar mucha investigación porque las personas no quieren contar por si hayan cometido algún hecho ilegal y estar expuestos a posibles sanciones. «Por eso es importante la colaboración de la gente no solo de las personas que dieron positivo al COVID-19, sino que la gente nos ayude. No digo delatar, sino informar, decirle que si cruzó la frontera estimularle a que hagan el test», puntualizó.