La defensa del diputado colorado Miguel Cuevas, abogado Guillermo Duarte Cacavelo lamentó la decisión del juez que esta tarde ratificó la prisión preventiva del legislador en la Agrupación Especializada. Mencionó que presentarán denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento a todos los fiscales que forman parte de la causa y al juez. “Esto es agraviante porque uno expone una irregularidad y acá te dicen ‘yo no puedo leer, no puedo mirar, si está mal no puedo hacer nada”, lamentó.