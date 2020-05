Santa Revolución Weekend Todo el día

El doctor Osmar Galeano, director de la IX Región Sanitaria comentó que el casero del militar que dio positivo a la prueba del coronavirus, actualmente esta cumpliendo el aislamiento correspondiente ya que presentó síntomas de la enfermedad.

“El militar solo estuvo por la zona de Roque González, eso lo tenemos confirmado. Sí el casero, empezó con síntomas, según refiere con tos y luego no se fue a trabajar, él trabaja como constructor en una casa de comida de Asunción, no fue a trabajar toda esta semana, el miércoles vuelve a su trabajo ya recuperado de sus molestias pero con perdida de olfato y del gusto, según el contratista con el cual hablamos no llevó un certificado medico, no lo dejaron entrar”, indicó.

“Luego de vuelta a Roque González le llama el director del servicio local en el lugar donde estábamos haciendo los test y directo vino para realizarse ese miércoles 20 la prueba y de ahí ya fue nuevamente a la casa del militar donde vive solo la casa del militar, donde cuida y ahí esta haciendo su aislamiento ahora”, explicó

Un militar que estuvo de guardia aparentemente en un albergue en Ciudad del Este, violó la cuarentena sanitaria yendo a Paraguarí, donde participó de un velorio. El mismo dio positivo al coronavirus. El doctor Osmar Galeano, director de la Novena Región Sanitaria, manifestó que al recibir la información realizaron el mapeo y constataron 17 personas que tuvieron contacto directo con él agente. Actualmente estas personas están en cuarentena domiciliaria y este sábado saldrá el resultado del testeo.