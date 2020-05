Asignatura Pendiente Todo el día

Todo el día Celeste Molinas

Celeste Molinas Facebook

Facebook Twitter

El actor Juan Carlos Cañete mencionó que desde el sector se vieron realmente afectados debido al paro obligatorio de actividades para evitar la expansión del covid. Indicó que no pueden realizar obras y posteriormente compartir en las plataformas virtuales ya que aún no cuentan con un protocolo sanitario el cual puedan acatar.

“Prácticamente van a ser dos meses que no percibimos nada de nada, solamente nos dieron a través de la Secretaria de Cultura un kit. También un montón de gente se reunió y nos dio otro kit. También la Municipalidad nos apoyó con tres obras infantiles, que eran simbólicas y la Secretaria de Cultura que nos dio un día en la televisión «desde tu casa» y nada más, hasta ahora eso y nada más o sea que tres meses prácticamente tratando de sobrevivir. Yo tengo una familia bastante grande y todavía puedo de alguna manera apoyarme en mis hijas”, indicó.

“El teatro sin público significa grabar y después pasarlo en las plataformas. En este momento no podemos grabar porque no hay un protocolo para el teatro, hay protocolos para todos pero para el teatro no, porque el teatro es contacto, a no ser que se un monologo. Pero en la mayoría de las obras tenemos contacto y tenemos que acercarnos y entonces hay que ver todo el protocolo que hay que hacer para filmar esas obras y lanzar a las plataformas”, expresó.